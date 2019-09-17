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вторник, 17 сентября 2019 18:58

Главный налоговик пообещал выгнать хамов

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Главный налоговик пообещал выгнать хамов
Сергей Верланов начал борьбу с хамами. Фото: LIGA.net

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов начал борьбу за вежливое обслуживание.

Он в Facebook предложил налоговикам, которые хамят клиентам, написать заявления и прекратить работу в ведомстве.

Верланов написал, что предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям, и он полностью с ними согласен.

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"Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в новой налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, двери там!" - говорится в посте главы ГНС.

Принятие закона №1080 - это настоящая победа для предпринимателей, сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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