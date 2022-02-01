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вторник, 01 февраля 2022 20:36

Спецтема: Враг возле украинской границы

Путин боится вступления Украины в НАТО: "Бандеровцы будут освобождать Крым силой"

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Путин боится вступления Украины в НАТО: &quot;Бандеровцы будут освобождать Крым силой&quot;
Путин заговорил об Украине и НАТО. Фото: Getty Images

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путина заявил, что в случае вступления Украины в НАТО, возможна война за полуостров Крым.

Слово Путина цитирует российский "Интерфакс".

Он заявил, что следующий шаг НАТО - Украина.

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в частности, военным путем. Представим себе, что Украина является членом НАТО с оружием и современными ударными системами и начинает операцию в Крыму. Нам что воевать с блоком НАТО? Хоть кто-то об этом подумал ? Похоже, что нет", - сказал Путин.

Путин назвал украинцев бандеровцами.

"Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударные системы оружия и стимулировать бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем", - заявил.

Также заявил, что разговор о "гарантиях безопасности" продолжится. А НАТО якобы давало обещание о нераспространении на восток. Путин пожаловался, что НАТО "кинули, просто обманули".

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В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к Альянсу по так называемым гарантиям безопасности, чтобы НАТО отказался от вступления Украины.

В НАТО ответили РФ, что вступление в Альянс - это право каждой страны выбирать собственные меры безопасности.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

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01
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