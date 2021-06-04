Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас Украина покупает уголь и электричество в оккупантов - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 135
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 567
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 351
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 540
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 720
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 432
Фото
Все фото
3
3
3
4
5
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Нардеп &quot;не знал о радарах&quot; и &quot;влетел&quot; на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Видео
Все видео
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео
Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео
В Ровенском облсовете устроили массовую драку - видео
В Ровенском облсовете устроили массовую драку - видео
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 351
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 414
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 855
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2043
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 0
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
пятница, 04 июня 2021 16:50

Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас Украина покупает уголь и электричество в оккупантов - Порошенко

  Комментировать
Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас Украина покупает уголь и электричество в оккупантов - Порошенко
Пятый президент Петр Порошенко: "Вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко"

В условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов и оккупации части Донбасса Украина была вынуждена покупать уголь в России.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко журналистам возле СБУ.

Он отметил, что имеет исчерпывающие объяснения, почему это было необходимо тогда, однако не понимает, почему нынешняя власть возобновила сотрудничество со страной-агрессором.

"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию. Я думаю, пусть сейчас Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 году на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине", - подчеркнул Порошенко.

"Я не знаю, почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком, но хочу отметить, что в 2019 году все каналы Медведчука - и 112, и Ньюсван, и ЗИК, который он купил позже, уже при Зеленском, и 1+1 очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой", - напомнил Порошенко.

"Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-15 годах. Мы не боялись и не боимся Путина, ну а вас - и подавно" , - отметил пятый президент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас Украина покупает уголь и электричество в оккупантов - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11603
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 8118
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5382
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4608
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4275
Политика
Выселение из Конча-Заспы начались - Данилов назвал фамилии
Выселение из Конча-Заспы начались - Данилов назвал фамилии Просмотров: 279
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском 1 Просмотров: 405
Зеленский определился с пресс-секретарем
Зеленский определился с пресс-секретарем Просмотров: 252
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
3
 Просмотров: 1350
Дело против "регионала" Левченко закрыло ведомство Авакова - СБУ
Дело против "регионала" Левченко закрыло ведомство Авакова - СБУ Просмотров: 351
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
1
Сожгли Москву.
Голосов: 7209
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть