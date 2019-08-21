"Пусть все идут лесом" - Арахамия говорит, что партии устранились от кресел в Кабмине

"Я не хочу фамилии говорить, но я говорю: если есть такая позиция - пусть они лесом все идут". ФОТО: LIGA.net

Парламентские партии не хотят предлагать своих кандидатов на должность министров.

Об этом заявил будущий депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам.

"Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой list (список - Gazeta.ua), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?" - они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность - мы не дадим ". Это прогосударственных позиция чисто политическая спекуляция?", - сказал он.

"Я не хочу фамилии говорить, но я говорю: если есть такая позиция - пусть они лесом все идут", - добавил Арахамия.

На уточнение, делают ли так все партии, Арахамия сказал: "Много".

"Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность - мы не хотим с ними ничего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?".

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Определенность с потенциальными кандидатами на должности в Кабинете министров составляет примерно 70%, сообщил ранее Арахамия. 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. 29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.