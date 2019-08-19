"Хотим всех удивить" - в "Слуге народа" рассказали об укомплектованности Кабмина

29 августа, на первое заседание Рады, депутаты от "Слуги народа" собираются "удивлять всех, но об этом пока не стоит говорить". ФОТО "Интерфакс-Украина"

Определенность с потенциальными кандидатами на должности в Кабинете министров составляет примерно 70%.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал Давид Арахамия, которого медиа называют потенциальным главой фракции "Слуги народа" в Раде.

"Сейчас процесс продолжается. Чтобы сделать это за два дня (сформировать Кабмин, как обещал представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус - Gazeta.ua) надо готовиться несколько недель. Я думаю, что на сегодня готовность составляет где-то процентов 70. Я имею в виду шорт -листы, это 3-4 кандидата (на одну должность в Кабмине - Gazeta.ua) на рассмотрение парламента ", - сказал он.

"Всегда есть ситуации, когда есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, другой может быть заместителем. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правления. Это должны быть профессионалы, но это не должен быть такой политический процесс", - добавил Арахамия .

29 августа, на первое заседание Рады, депутаты от "Слуги народа" собираются "удивлять всех, но об этом пока не стоит говорить".

"Сейчас главное - это состав комитетов и направления деятельности, поскольку от нас ждут не шоу, а работу. Мы хотим удивить работой".

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