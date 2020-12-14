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понедельник, 14 декабря 2020 11:09

Привлечение 16 нардепов к админке под угрозой. НАПК обратилось к генпрокурору Венедиктовой

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Привлечение 16 нардепов к админке под угрозой. НАПК обратилось к генпрокурору Венедиктовой
НАПК обратилось к генпрокурору и председателю Верховного суда. Фото: sud.ua

Суды закрывают дела о конфликте интересов, ссылаясь на Конституционный суд. Хотя он не признавал неконституционными нормы закона "О предупреждении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по некоторым статьям. Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Он обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного суда Валентине Данишевской.

Решение КС лишило агентство возможности составлять админпротоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса об административных нарушениях, предусматривающих ответственность за такие нарушения, остаются в силе. Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КС.

Поэтому Новиков направил генпрокурору и главе ВС письма, в которых просит донести эту информацию до судей и прокуроров.

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Сейчас суды рассматривают дела по 130 протоколам НАПК, сложенными по статьям "нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности", "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков", "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

Среди этих протоколов 16 составлены в отношении народных депутатов, 11 - в отношении члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, председателя и заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Решением КС не признавались неконституционными нормы закона "О предупреждении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям. Несмотря на это НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения, говорят в агентстве.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

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