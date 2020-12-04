Рада смягчила ответственность за ложь в декларациях

Законопроект называли "компромиссным". Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

"За" проголосовали 289 народных депутатов. В частности "за" голосовали депутаты с фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейской солидарности", "Батькивщина", "Голос", групп "Партия "За будущее", "Доверие".

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму от 1,3 до 9 млн грн наказывается штрафом от 42,5 до 51 тыс. грн или общественными работами на срок от 150 до 240 ч., с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, пишет "Украинська правда".

За недостоверные сведения от 9 млн грн - штраф от от 51 до 85 тыс. грн или общественные работы до 240 ч., либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Умышленное непредставление декларации карается штрафом от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами с лишением права занимать должности до 3 лет.

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"Рада проголосовала за законопроект о наказании общежитием за ложь в декларациях более чем 9 млн грн. Конечно же без заключения.

Классический заговор правящего класса против собственного народа. Холопов сажаем за мелкие кражи, себя любимых максимально защищаем", - написал в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"При этом депутаты не внесли новые статьи в перечень коррупционных уголовных правонарушений, закрепленных в Уголовном кодексе.

Таким образом увеличивается потенциальное количество чиновников, которые могут избежать наказания за умышленную ложь в декларациях или вообще их непредставление. А верхний предел наказания за сокрытие сверхвысокого состояния таков, что его вполне сможет пережить любой чиновник, сохранив и свое потенциально нелегальное имущество, и свою должность.

Такое решение полностью уничтожит эффективность э-декларирования как средства предотвращения коррупции. Ведь депутаты фактически "спасли" себя и других чиновников от ответственности за собственную ложь и преступления", - заявила организация Transparency International Ukraine.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. В Верховной Раде создали рабочую группу, куда вошли те депутаты, которые делали скандальное представление в КС.