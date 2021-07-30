"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским

Игорь Попов: "Если платежки возрастут, в ноябре будут протесты. Попытаются выселять людей – тогда они могут выпереть власть". Фото: Тарас Подолян

Авакова уволили из-за того, что Зеленский взял курс на укрепление вертикали власти. Большой внутренней проблемой для власти являются цены на газ и коммуналку. Если Зеленский не решит данной проблемы – это может стоить ему президентского кресла.



Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский политолог Игорь Попов.

"Аваков был в списке требований России на увольнение всегда, – говорит он. – Но этот список игнорировали. Несмотря на его отношение к украинскому языку и защите двуязычия Аваков был очень неудобный для россиян. Но в вопросах противодействия агрессии на нем много было завязано. Так же как и в отношении борьбы с сепаратизмом. У нас угрожающая ситуация – выполнить то, что Кремль требует, невозможно, и не выполнить тоже – если власть будет упираться, то возможны какие-то специальные информационные операции на отдельных территориях, что также является вызовом для национальной безопасности".

Связана ли отставка Авакова с желанием Зеленского взять под контроль силовые структуры? Политолог считает, что вполне возможно.

"Тренд на консолидацию власти существует, – утверждает он. – Это однозначно будет продолжаться осенью. СНБО принимает неидеальные с юридической точки зрения решения, но они имеют поддержку общества. Объявляется война олигархам. Укрепляется вертикаль власти. Аваков из нее явно выбивался. Власть пытается минимизировать влияние таких лиц. Но как долго продлится эта консолидация?"

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Перед властью стоят два вызова, утверждает политолог. Один вызов – внешний, связанный с требованиями выполнения Минских договоренностей, второй – внутренний, связанный с ценами на газ.

"Если платежки возрастут, в ноябре будут протесты. Попытаются выселять людей – тогда они могут выпереть власть. Рада приняла закон, который упрощает выселение, если долг больше 61 тысячи гривен. Это может привести даже к вооруженному сопротивлению. Программу субсидий правительство недостаточно реализует".

Консолидация власти – увеличение ответственности, резюмирует Игорь Попов.

"Если президент справится с этими вызовами – будет на коне. Если нет – его взорвут. То же касается олигархов. Или Зеленскому удастся минимизировать их влияние, или они объединятся вокруг кого-то другого и выступят против власти", – заключает политолог.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"