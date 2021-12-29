 
Ексклюзивы
1/5
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Просмотров: 405
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 990
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1413
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 423
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2763
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
6
4
13
13
5
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
Видео
Все видео
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1179
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 954
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1854
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1467
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 декабря 2021
Просмотров: 99
Новорічні дива
"Син планує встановити в кімнаті камеру, щоб засікти Святого Миколая. Хоче побачити його на власні очі. Як викрутитися, щоб дитина не розчарувалася?" ...
среда, 29 декабря 2021 19:07

Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
6

  Комментировать

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым присвоены звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщил сайт главы государства.

Героя Украины присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-96 годах.

Исполняя обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" Контингента Вооруженных Сил Украины в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Николай Верхосмотр смелыми действиями с риском для жизни не допустил уничтожение около 8 тыс. человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасный вывод людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (без всякой потери), при этом сам получил ранение.

Главы государства передал орден "Золотая Звезда" его жене Татьяне и сыну Вячеславу.

Также звание присвоено полковнику Павлу Пивоваренко. Высокую государственную награду вручили его супруге Светлане и сыновьям – Евгению и Максиму.

22 августа того же года, командуя сводным подразделением, с боем прорвался в окруженный подчиненный личный состав бригады и впоследствии, при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, 29 августа погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России

Президент также передал орден "Золотая Звезда" родителям солдата Петра Полыцяка – Вере и Петру. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно.

Петр Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, выполнял задачи по обороне Донецкого аэропорта. Под шквальным огнем помог эвакуировать тяжелораненого собрата, а в январе 2015-го, после поражения химическими веществами, которые применили оккупанты, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания.

14 января 2015 года под интенсивными обстрелами противника защитник поднял флаг Украины над новым терминалом Донецкого аэропорта. До последнего ведя бой, Петр Полицак погиб в результате подрыва оккупантами нового терминала аэродрома.

Президент передал награду солдату Рустаму Хамраеву его сыну Алишару и родителям Антонини и Шониезу.

С началом российской вооруженной агрессии на востоке Украины Рустам Хамраев добровольно вступил в ряды батальона территориальной обороны "Айдар", в составе которого участвовал в АТО.

Во время ухода из окружения десантников 80-й бригады в окрестности Луганска Рустам решил удерживать занимаемую позицию и прикрыть отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил собратам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая уход группы, Рустам Хамраев героически погиб.

"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, бился под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих собратьев. Кто-то брал участие в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь, а кто до последней минуты отбивал наш украинский Донецкий аэропорт, к сожалению, этих людей сегодня нет.

С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – благодарность и поклон от всего украинского народа", - сказал Зеленский.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8667
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 8046
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 3 Просмотров: 6831
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 6417
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 3 Просмотров: 5526
Политика
С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма
С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма Просмотров: 9
Байден проведет переговоры с Путиным до Нового года
Байден проведет переговоры с Путиным до Нового года Просмотров: 81
Турчинов о сегодняшних обысках у представителей "Европейской солидарности": это приближает конец "зеленой власти"
Турчинов о сегодняшних обысках у представителей "Европейской солидарности": это приближает конец "зеленой власти" Просмотров: 198
Экс-президента Молдовы подозревают в хищении $12 млн
Экс-президента Молдовы подозревают в хищении $12 млн Просмотров: 99
Россия и Беларусь проведут совместные военные учения
Россия и Беларусь проведут совместные военные учения Просмотров: 171
Больше всего комментируют
19
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
5
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
4
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Голосов: 834
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть