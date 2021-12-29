Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым присвоены звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщил сайт главы государства.

Героя Украины присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-96 годах.

Исполняя обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" Контингента Вооруженных Сил Украины в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Николай Верхосмотр смелыми действиями с риском для жизни не допустил уничтожение около 8 тыс. человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасный вывод людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (без всякой потери), при этом сам получил ранение.

Главы государства передал орден "Золотая Звезда" его жене Татьяне и сыну Вячеславу.

Также звание присвоено полковнику Павлу Пивоваренко. Высокую государственную награду вручили его супруге Светлане и сыновьям – Евгению и Максиму.

22 августа того же года, командуя сводным подразделением, с боем прорвался в окруженный подчиненный личный состав бригады и впоследствии, при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, 29 августа погиб.

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Президент также передал орден "Золотая Звезда" родителям солдата Петра Полыцяка – Вере и Петру. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно.

Петр Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, выполнял задачи по обороне Донецкого аэропорта. Под шквальным огнем помог эвакуировать тяжелораненого собрата, а в январе 2015-го, после поражения химическими веществами, которые применили оккупанты, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания.

14 января 2015 года под интенсивными обстрелами противника защитник поднял флаг Украины над новым терминалом Донецкого аэропорта. До последнего ведя бой, Петр Полицак погиб в результате подрыва оккупантами нового терминала аэродрома.

Президент передал награду солдату Рустаму Хамраеву его сыну Алишару и родителям Антонини и Шониезу.

С началом российской вооруженной агрессии на востоке Украины Рустам Хамраев добровольно вступил в ряды батальона территориальной обороны "Айдар", в составе которого участвовал в АТО.

Во время ухода из окружения десантников 80-й бригады в окрестности Луганска Рустам решил удерживать занимаемую позицию и прикрыть отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил собратам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая уход группы, Рустам Хамраев героически погиб.

"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, бился под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих собратьев. Кто-то брал участие в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь, а кто до последней минуты отбивал наш украинский Донецкий аэропорт, к сожалению, этих людей сегодня нет.

С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – благодарность и поклон от всего украинского народа", - сказал Зеленский.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.