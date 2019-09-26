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четверг, 26 сентября 2019 09:22

Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ

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Президент объяснил слова о &quot;на 100% его человеке&quot; в ГПУ
Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором 30 августа. Фото: slovech.co

Президент Владимир Зеленский объяснил свои слова из телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом относительно "его человека" Руслана Рябошапки, который вскоре стал генпрокурором.

Свои объяснения глава государства озвучил после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

"[Рябошапка] мой товарищ, да. Вся моя команда - это мои люди. Это не собственность моя. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой путь, путь избирательной кампании. Рябошапка не хотел быть генпрокурором, вы знаете об этом? Он хотел работать в Офисе президента", - сказал Зеленский.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Американского лидера заподозрили в давлении на украинского коллегу по делу сына своего потенциального конкурента на выборах 2020-го в США Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. В нем Трамп действительно упоминает имя Байдена-младшего и якобы просит обратить внимание на его дело в Украине. На что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор (после Юрия Луценко. - Gazeta.ua) 100% "его человек", и "он посмотрит на ситуацию".

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