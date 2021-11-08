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понедельник, 08 ноября 2021 22:33

Президент не сможет назначать руководителя Национального аникорупционного бюро: подписан закон

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Президент не сможет назначать руководителя Национального аникорупционного бюро: подписан закон
Зеленский не сможет назначать руководителя НАБУ. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в закон, лишающие его права назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

Теперь НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, говорится на сайте парламента.

Так поступили, чтобы законодательство о НАБУ соответствовало Конституции.

Закон призван гарантировать независимость Бюро. Полномочия назначать и увольнять директора ведомства передали правительству.

Уволить главу НАБУ смогут только "при наличии оснований", предусмотренных законом, если за это решение проголосуют не менее двух третей от должностного состава Кабмина.

Оценку эффективности НАБУ будет проводить назначенная Кабмином комиссия из трех международных экспертов.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является государственным правоохранительным органом Украины с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений.

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