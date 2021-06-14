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понедельник, 14 июня 2021 15:11

Председателя партии Зеленского спросили об отставке Авакова

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Председателя партии Зеленского спросили об отставке Авакова
Зеленский с Аваковым на брифинге в МВД 12 декабря 2019 года. Тогда президент заявлял о деле Шеремета: "Возможные убийцы сегодня задержаны". Фото: Getty Images

В Верховной Раде не рассматривают увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова, который восьмой год руководит МВД. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

На вопрос: "В политических кругах с осторожностью обсуждают возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Есть ли основания для таких разговоров?" в интервью "РБК-Україна" Корниенко ответил:

"Кажется, что эту отставку обсуждают всю жизнь. Я пока не вижу конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте. Разве что постановление "Голоса", но оно уже есть давно".

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Касательно кадровых изменений в Кабинете министров нардеп сказал: "Давайте к осени уже без потасовки. Мы с Арахамией пообещали, что к осени будет все спокойно".

Также Корниенко сказал, что низко оценивает вероятность досрочных парламентских выборов.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова.

Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд города Киева.

Его арестовали в позапрошлом году в декабре. Выдвинули подозрение в причастности к убийству Шеремета.

Тогда Зеленский на брифинге в МВД заявлял: "Возможные убийцы сегодня задержаны. Многие ответы мы уже получили". На брифинге также делал заявления Аваков.

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Дата
14
июня

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