Председатель Фонда госимущества подал в отставку

Сенниченко проработал в Фонде два года. Фото: @spfu.gov.ua

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку.

Об этом он сказал на пресс-конференции 18 ноября по результатам деятельности Фонда, сообщило "Суспільне"

"Я себе ставил планку в два года, собрал команду и наладил процессы. Вчера фейсбук напомнил, что два года прошло", – сказал Сенниченко.

По его словам, отставка не связана с продажей бывшего завода "Большевик".

"Все осуществлено законно, отставка с этим не связана – это мои планы", – заявил.

Дополняется.