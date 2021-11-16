Председатель Фонда госимущества уходит в отставку - СМИ

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку.
Об этом со ссылкой на власти источника сообщает LB.ua
Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, - "недовольство отдельных представителей успешно стартовавшей политикума приватизацией, что может своеобразно отразиться на рейтингах власти".
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Фонд с начала года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд грн.
В частности, за последние три месяца продали: "Электронмаш" за 970 млн грн, бывший завод "Большевик" за 1,4 млрд, завод "Одессавинпром" за 235 млн. грн.
В этом году план поступлений в госбюджет от приватизации был установлен на уровне 12 млрд грн. Однако из-за карантина аукционы по крупной приватизации были заблокированы. Запрет на проведение аукционов по приватизации Верховная Рада сняла в марте.
27 октября "Первый киевский машиностроительный завод", известный как "Большевик", продали на аукционе. В торгах победил "Дженерал Коммерс". Компанию связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым.
Сенниченко известен тем, что НАБУ задерживает лиц, которые хотят его подкупить. В декабре прошлого года детективы разоблачили третью попытку подкупа, главе Фонда не донесли $100 тыс. взятки.
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