Председатель Фонда госимущества уходит в отставку - СМИ

Сенниченко в должности главы ФГИУ с сентября 2019 года. Фото: @spfu.gov.ua

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку.

Об этом со ссылкой на власти источника сообщает LB.ua

Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, - "недовольство отдельных представителей успешно стартовавшей политикума приватизацией, что может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

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Фонд с начала года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд грн.

В частности, за последние три месяца продали: "Электронмаш" за 970 млн грн, бывший завод "Большевик" за 1,4 млрд, завод "Одессавинпром" за 235 млн. грн.

В этом году план поступлений в госбюджет от приватизации был установлен на уровне 12 млрд грн. Однако из-за карантина аукционы по крупной приватизации были заблокированы. Запрет на проведение аукционов по приватизации Верховная Рада сняла в марте.

27 октября "Первый киевский машиностроительный завод", известный как "Большевик", продали на аукционе. В торгах победил "Дженерал Коммерс". Компанию связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым. Сенниченко известен тем, что НАБУ задерживает лиц, которые хотят его подкупить. В декабре прошлого года детективы разоблачили третью попытку подкупа, главе Фонда не донесли $100 тыс. взятки.