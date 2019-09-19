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четверг, 19 сентября 2019 16:48

Назначили нового председателя Фонда госимущества

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Назначили нового председателя Фонда госимущества
Фонд госимущества возглавил Дмитрий Сенниченко.

Верховная Рада назначила председателем Фонда госимущества 45-летнего Дмитрия Сенниченка.

За это на заседании в четверг проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора Укрпошта, до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине, пишет "Інтерфакс-Україна"

В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, должность главного экономиста Нацбанка и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".

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Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск масштабной приватизации, отмену перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

"Передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Срок - до 1 декабря", - заявлял президент.

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