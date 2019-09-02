Бюджет до 15 сентября, рынок земли - до 1 декабря: Зеленский дал указания правительству и парламенту

Никто ни у кого не будет забирать землю, говорит Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский дал задание власти, в частности правительству. Об этом шла речь на его встрече с Кабмином и руководством Верховной Рады в понедельник.

"Государственный бюджет на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента бюджет, который имеет целью экономический рост. Срок - до 15 сентября. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов - Оксана Маркарова", - заявил глава государства.

"Далее - введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до 1 октября.

Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю", - продолжил Зеленский и заявил о "развитии украинского фермерства, защите интересов мелкого собственника".

Зеленский заявил, что парламент должен отменить мораторий до 1 декабря.

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"Ответственные - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народу" Давид Арахамия", - сказал президент.

"Наполнить 100% информации о земельных участках в земельном кадастре до 1 января 2021-го", - заявил Зеленский.

"Дальше - запуск масштабной приватизации. Принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Срок - до 1 октября.

Передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Срок - до 1 декабря", - продолжил президент и вспомнил о крупных государственных компаниях.

Зеленский заявил об "улучшении бизнес-климата".

"Создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок, доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Срок - до 1 октября", - сказал он.

Среди прочего - упростить порядок и уменьшить стоимость подключения граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям частных монополистов; до 1 декабря принять закон о Службе финансовых расследований; законы о легализации игорного бизнеса, добычи янтаря; создать условия для электронных выборов и переписи населения; до 1 января подготовить лоты для конкурсов на разрешения для добычи нефти и природного газа.

"Не допустить к работе в Таможенной службе всех старых коррупционеров. Лично буду помогать. До 1 декабря. Запустить систему "единое окно" до 1 января", - продолжил Зеленский.

"Все с нетерпением ожидаем запуска Высшего антикоррупционного суда. 5 сентября суд начинает активно работать", - заявил президент.

Обновляется.

Верховная Рада назначила новым главой правительства заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.