Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины

Автор: УНИАН

Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.

Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов.

35-летний Гончарук по образованию юрист. До назначения в Офис президента успел поработать внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. После того был советником первого вице-премьера экономического развития и торговли Степана Кубива.

С 2015 года возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO), который финансируется Европейским Союзом. Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Заместителем председателя Офиса президента Гончарук стал в мае 2019-го. Сопровождает президента на международных встречах.

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Алексей Гончарук пообещал ипотеку под 12-13% годовых, легализацию игорного бизнеса и открытие рынка земли до 2020 года. Выступил против тезиса о возможном дефолте - призвал не строить "экзотические сценарии", чтобы не отпугивать инвесторов.