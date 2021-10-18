Правоохранители сосредоточились на избранных мерах, а не на возможной коррупции при строительстве дорог - КИУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1719
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2808
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 963
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1134
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2997
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1872
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1206
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1989
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3996
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
6
15
9
10
9
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Порошенко вручили именную награду &quot;30 лет Независимости Украины&quot;
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Порошенко плел сети, Разумкову подарили &quot;змею&quot;, Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Видео
Все видео
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
"Слуга" Третьякова сказала группе Коломойского рассчитаться с долгами - видео перепалки
"Слуга" Третьякова сказала группе Коломойского рассчитаться с долгами - видео перепалки
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили
Арахамия записал видеообращение в поддержку Саакашвили
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1350
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1476
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1017
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 801
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 18:20

Правоохранители сосредоточились на избранных мерах, а не на возможной коррупции при строительстве дорог - КИУ

  Комментировать

На "Большом строительстве" осваивается 77% бюджетных денег, но относительно региональных Служб автомобильных дорог открыто лишь 3% производств из всех, касающихся местных властей.

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции "Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях" в "Интерфаксе-Украина".

По словам Кошеля, областные госадминистрации распоряжаются 3% бюджетных средств, однако в отношении них открыто 16% всех производств. А бюджеты развития громад составляют лишь 20% от общей суммы бюджетных средств, но относительно выборной власти открыто 81% от общего количества производств. То есть правоохранительные органы уделяют особое внимание деятельности выборной местной власти, но не видят злоупотреблений при строительстве дорог.

  Во время реализации президентской программы "Большая стройка" осваивается гораздо больше бюджетных средств, чем органами местного самоуправления
Во время реализации президентской программы "Большая стройка" осваивается гораздо больше бюджетных средств, чем органами местного самоуправления

"Мы четко видим по графику, разница просто колоссальная. Фактически мы можем говорить о минимальном внимании правоохранительных органов к Службе автомобильных дорог и максимальном внимании к местному самоуправлению, избранным лицам", - отметил Кошель.

В ходе исследования КИУ было проанализировано более 13 000 судебных процессуальных решений, в которых фигурируют местные органы власти, облгосадминистрации и Служба автомобильных дорог. В целом 81% судебных разбирательств касаются местного самоуправления, 16% - ОГА и только 3% - САД.

При этом на пресс-конференции отмечалось, что во время реализации президентской программы "Большая стройка" осваивается гораздо больше бюджетных средств, чем органами местного самоуправления.

"То есть обыски, изъятия документов, другие процессуальные действия в основном происходят в учреждениях и организациях, которые обладают в 5 раз меньшими средствами. Зато внимание правоохранительных органов к САД значительно меньше. Там коррупцию просто не замечают. Никакой логики, никакого объяснения в этом плане быть не может", - сказал Алексей Кошель.

Исследование "Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях" было проведено Комитетом избирателей Украины. В ходе исследования было проанализировано более 13 000 судебных производств, открытых с января 2020 года, в которых фигурируют различные органы власти: мэры городов, местные советы, облгосадминистрации и другие. Лидером по количеству судебных производств является Киев. 2136 производств касаются деятельности КГГА, тогда как на следующего города по количеству производств - Одессы - только 234. При этом общая эффективность судебных разбирательств равна 2%. То есть только 2% от всех производств, по данным КИУ, получили приговора суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правоохранители сосредоточились на избранных мерах, а не на возможной коррупции при строительстве дорог - КИУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Биполярное расстройство и украинская любовница: малоизвестные факты из жизни Жан-Клода Ван Дамма

Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли

Христианскую святыню до основания разрушили

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 20045
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 9702
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 8433
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 6840
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 5526
Политика
Венедиктова в Гааге рассказала о делах пострадавших от российской агрессии украинцев
Венедиктова в Гааге рассказала о делах пострадавших от российской агрессии украинцев Просмотров: 72
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
 2 Просмотров: 432
Разумков и Стефанчук поссорились за подпись закона об олигархах
Разумков и Стефанчук поссорились за подпись закона об олигархах Просмотров: 414
Порошенко встретился с Временной поверенной в делах США в Украине Квин
Порошенко встретился с Временной поверенной в делах США в Украине Квин Просмотров: 81
Соратник Тимошенко похвастался ведрами рыбы - в сети его назвали браконьером
Соратник Тимошенко похвастался ведрами рыбы - в сети его назвали браконьером Просмотров: 612
Больше всего комментируют
6
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
2
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
Голосов: 8639
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть