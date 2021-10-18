Правоохранители сосредоточились на избранных мерах, а не на возможной коррупции при строительстве дорог - КИУ

На "Большом строительстве" осваивается 77% бюджетных денег, но относительно региональных Служб автомобильных дорог открыто лишь 3% производств из всех, касающихся местных властей.

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции "Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях" в "Интерфаксе-Украина".

По словам Кошеля, областные госадминистрации распоряжаются 3% бюджетных средств, однако в отношении них открыто 16% всех производств. А бюджеты развития громад составляют лишь 20% от общей суммы бюджетных средств, но относительно выборной власти открыто 81% от общего количества производств. То есть правоохранительные органы уделяют особое внимание деятельности выборной местной власти, но не видят злоупотреблений при строительстве дорог.

Во время реализации президентской программы "Большая стройка" осваивается гораздо больше бюджетных средств, чем органами местного самоуправления

"Мы четко видим по графику, разница просто колоссальная. Фактически мы можем говорить о минимальном внимании правоохранительных органов к Службе автомобильных дорог и максимальном внимании к местному самоуправлению, избранным лицам", - отметил Кошель.

В ходе исследования КИУ было проанализировано более 13 000 судебных процессуальных решений, в которых фигурируют местные органы власти, облгосадминистрации и Служба автомобильных дорог. В целом 81% судебных разбирательств касаются местного самоуправления, 16% - ОГА и только 3% - САД.

При этом на пресс-конференции отмечалось, что во время реализации президентской программы "Большая стройка" осваивается гораздо больше бюджетных средств, чем органами местного самоуправления.

"То есть обыски, изъятия документов, другие процессуальные действия в основном происходят в учреждениях и организациях, которые обладают в 5 раз меньшими средствами. Зато внимание правоохранительных органов к САД значительно меньше. Там коррупцию просто не замечают. Никакой логики, никакого объяснения в этом плане быть не может", - сказал Алексей Кошель.

Исследование "Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях" было проведено Комитетом избирателей Украины. В ходе исследования было проанализировано более 13 000 судебных производств, открытых с января 2020 года, в которых фигурируют различные органы власти: мэры городов, местные советы, облгосадминистрации и другие. Лидером по количеству судебных производств является Киев. 2136 производств касаются деятельности КГГА, тогда как на следующего города по количеству производств - Одессы - только 234. При этом общая эффективность судебных разбирательств равна 2%. То есть только 2% от всех производств, по данным КИУ, получили приговора суда.