"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой

Дочь судьи учится на юридическом факультете университета.

Заявления дочери судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой Анастасии Тарасюк - "быдло украинское" и "не наш" оккупированный россиянами Крым - бросают тень на репутацию Киевского национального университета.

Во вторник в национальном вузе созывают ученый совет. А преподаватели собирают подписи под обращением к университетской комиссии по этике", сообщает "5 канал"

"Я оторопела, не могла поверить, что такой человек является студентом университета. Считаю, что эта девушка должна понести наказание. Это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", - сказала заведующая кафедрой фольклористики института филологии Олеся Наумовська.

"Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", - отметила доцент КНУ Оксана Мацько.

"Человек прямо выступает против территориальной целостности Украины и дискредитирует своими публичными действиями университет. По моему мнению, такой человек не должен учиться в университете Шевченко", - говорит председатель Студпарламента Института журналистики Даниил Гайдамаха.

И получать образование юриста Анастасия, похоже, продолжит. В КНУ сообщили: для отчисления является четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.

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На прошлой недели в сети появилось видео на котором дочь судьи Кристины Константиновой обозвала украинцев "быдлом", называла оккупированный россиянами Крым "не наш". После общественного резонанса девушка опубликовала в Instagram извинения. В прошлом году дочь судьи полиция задерживала за с признаками алкогольного опьянения. Но суд ее не привлек к ответственности.