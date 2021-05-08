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суббота, 08 мая 2021 18:59

Скандальную дочь судьи задерживали за вождение под алкоголем. Коллега родителей дело закрыл - журналист

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Скандальную дочь судьи задерживали за вождение под алкоголем. Коллега родителей дело закрыл - журналист
Дело рассматривал суд, где работает мать девушки.

Скандальную дочь судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой Анастасию полиция задерживала за с признаками алкогольного опьянения. Но суд ее не привлек к ответственности. Об этом сообщила в Facebook журналистка "Слідство.Інфо" Евгения Моторевська.

"В 2020 году патрулька поймала ее ночью в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения" и составила соответствующий протокол.

Дело попало в тот же суд, где вершат правосудие ее мама и отчим Виктор Кыцюк", - рассказала журналист.

По ее словам, судья Владимир Карабань девушку наказывать не стал.

"Госпожа даже не смогла прийти в суд, только предоставила письменные объяснения. Указала, что на машине не ехала, а только грелась в ней, а перевозбуждена была - потому поссорилась с парнем.

Проходить медицинское обследование по требованию патрульных отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием вещества не была. Судье этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело", - сообщила журналист.

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Также опубликовала постановление суда, где сказано, что согласно протокола об административном правонарушении, в мае прошлого года в час ночи лицо управляло Toyota RAV4 с признаками алкогольного опьянения, запах алкоголя из полости рта, нарушение координации движений, нарушение речи".

"Судья Карабань закрыл дело, потому что дочь судьи предоставила справку, что она была трезвая.

Однако в. 130 КУоАП четко предусматривает - ответственность наступает не только за нетрезвое вождение, но и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом достаточно лишь признаков того, что водитель пьян. То есть водитель может быть трезв, но вести себя как пьяный и этого достаточно для требования пройти осмотр", - прокомментировал юрист Роман Маселко.

Вчера в сети появилось видео на котором дочь судьи Кристины Константиновой обозвала украинцев "быдлом", называла оккупированный россиянами Крым "не наш".

После общественного резонанса девушка опубликовала в Instagram извинения.

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08
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