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пятница, 07 мая 2021 16:36

Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов

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Дочь судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой по имени Настя обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российского оккупанта, который захватил Крым.

Видео опубликовал в Facebook юрист Михаил Жернаков.

На видео девушка говорит на русском. Рассказывает о "одном из любимых русских исполнителей Басту, который приехал в Киев".

"Кстати, пока не ушла на пляж, хотела высказаться.. Я читаю в новостях, что что-то ему доказывают, рассказывают, что Крым наш, бегают что-то, не дают человеку отдохнуть. Какое-то наше быдло украинское. Угомонитесь блин, он артист. То, что он выступал в Крыму, это ничего бл*дь вообще не значит. Он уже не наш, смеритесь с этим бл*дь. Про*бали... Вы шо вообще там еб*нулись. Вообще конченые, фу, позор украинцы.

Кого нам слушать? Наше украинское д*рьмо? Алену Алену эту конченую?", - говорит дочь судьи.

Девушка учится на третьем курсе юридического факультета в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Внимание. Ненормативная лексика.

Судья Кристина Константинова отправила под домашний арест участников акции под Офисом президента Сергея Филимонова и Романа Ратушный, напоминает юрист.

 

"А раньше разрешала обыски в Автомайдана. Настя тоже, видно, будет судьей", - пишет Михаил Жернаков.

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"С 2014 судья Константинова (Тарасюк) "воспитывала" Настю вместе с судьей Кицюк. А отцом Насти является Анатолий Тарасюк - он в ГБР возглавляет отдел по расследованию дел Майдана", - пишет в Facebook юрист Роман Маселко.

Видео сразу вызвало негативную реакцию пользователей соцсети.

"Реальное лицо судебной системы", "Что это за шмара?", "Губы закачала, а мозг нет", "Сразу видно перспективы будущего светоча юриспруденции. Особенно будут способствовать карьере два укушенные пчелами инструмента для говорения ртом", "Д*рьмо".

На этой неделе гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, был в ресторане в центре Киева. Ранее он посещал оккупированный Крым.

Охранники рэпера хотели побить киевлянина, который спросил певца о Крыме

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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