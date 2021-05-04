Охранники рэпера Басты хотели побить киевлянина, который спросил певца о Крыме

Охранники Басты хотели побить киевлянина. Фото: Интерфакс

Российский певец Баста, который выступал в Крыму, приехал в Киев.

Ему пытались напомнить, что в Украине идет война, а Крым - оккупирован Россией, но охрана певца быстро среагировала и пыталась "нейтрализовать" конфликт. Соответствующее видео с нападением прислали активисту Сергею Стерненку. Автор пожелал остаться анонимом, но в случае необходимости свидетельствовать против певца в суде.

Рэпер приехал в Киев и сходил в ресторан "Мокко" на Крещатике. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Стерненко. Вскоре после публикаций в ресторан подошли граждане, которые хотели напомнить Басте о его посещении оккупированного Крыма. Впрочем, сделать это не удалось.

Один из мужчин встретил Басту на выходе из ресторана. Пока с ним фотографировалась поклонница, он начал громко спрашивать певца "Чей Крым?" "А как же оккупирован Крым, в который ты ездил?".

Тогда видео прерывается, но как рассказал человек, на него напала охрана и начала оттеснять его в сторону.

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Рэп исполнитель Баста (он же Ноггано, N1NT3ND0, а на самом деле - Василий Вакуленко) неоднократно посещал оккупированый Крым. Поэтому в сентябре 2017 Служба безопасности Украины сообщила Вакуленко о запрете въезда на территорию Украины. Тогда запрет наложили на три года. Когда три года со времени запрета прошли, Басту официально исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины.