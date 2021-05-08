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суббота, 08 мая 2021 12:03

Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"

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Дочь судьи Константиновой извинилась за &quot;украинское быдло&quot;
В видео Анастасия уверяла, что является патриоткой своей страны и выступает за ее целостность. Фото: скриншот с видео

Дочь судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой Анастасия извинились за свои высказывания в адрес украинцев и защиту русского репера Басты, который выступал в оккупированном Крыму и хотел дать концерт в Украине.

Видео обнародовала в Instagram.

Она заявила, что якобы не знала политической позиции Басты, а свои вчерашние слова назвала "неправильным высказыванием".

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"Я хочу попросить прощения в украинских граждан, в которых высказана мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев. Моя эмоциональная позиция по артисту Басте была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества и никоим образом не была проинформирована о его политических взглядах", - сказала она.

Женщина отметила, что она действительно из семьи юристов и готова нести ответственность за сказанное.

"Я признаю, что опозорила их (родителей. - Gazeta.ua) имена. Также я хочу извиниться за свою грубую форму выражения в отношении наших украинских граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", - добавила Анастасия.

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Публикация от A N A S T A S I A (@konstanta00)

20-летняя Анастасия - студентка юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. 7 мая она записала видео, в котором выразила недовольство тем, что российские исполнители не приезжают в Украину. Украинцев, которые против выступления Басты - одного из самых любимых ее артистов - обозвала "быдлом" и оправдывала русскую оккупацию Крыма.

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Дата
08
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