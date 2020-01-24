Посол Украины в Румынии оправдывался за слова Зеленского

Послу пришлось объяснить слова президента. Фото: my.ua

Министерство иностранных дел Румынии требует объяснений от Киева по речи президента Украины ко Дню соборности.

В английском переводе речи президента слово "заняли" перевели как "occupied", и в Румынии возмутились, что говорится об "оккупации" сообщили в УП.

Теперь Румыния требует объяснений и подчеркивает необходимость достоверной передачи истории. Из-за неточного перевода слов президента его начали обвинять, в частности, в "ревизионизме в стиле Путина".

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинального текста. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил посол Украины в Румынии Александр Баньков на своей странице в Facebook, подчеркнув, что перевод уже сменили на слово "taken".

"Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 годов с единственной целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления Украинского государства, которое в тот исторический момент утратило шанс на суверенитет и независимость, но продолжает свою борьбу против российской агрессии", - отметил дипломат.

Он добавил, что сожалеет о возникшей ситуации.

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