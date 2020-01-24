Гончарук рассказал, кому будет принадлежать Укрзализныця

Премьер рассказал, чья Укрзализныця. Фото: ТСН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Укрзализныця несмотря на сотрудничество с немецким оператором Deutsche Bahn останется подконтрольной Украине.

Сейчас правительство ведет переговоры с немцами о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности и в предоставлении консультаций со стороны немецкой железной дороги, сообщил Гончарук на своей странице в Facebook.

"Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - отметил премьер-министр в заметке.

Кроме этого, Алексей Гончарук анонсировал совещание с участием профильного комитета парламента для согласования деталей дальнейшего сотрудничества. Оно состоится 24 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" хотят ускорить работу в Раде - законопроект

Премьер Алексей Гончарук заявил, что приоритетом для Украины в энергетической сфере будут энергосберегающие технологии, диверсификация поставок источников энергии и наращивание добычи природного газа, что предполагает инвестиции в разведку и технологии.