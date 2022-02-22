После признания ЛНР и ДНР акции российских компаний стремительно обрушились, олигархи потеряли более $8 млрд.

Акции России обрушились. Фото: Forex

Состоялось стремительное падение российских акций после признания ЛНР и ДНР.

Акции упали в среднем на 20%, говорится в отчете Московской финансовой биржи.

В стоимости потеряли:

- Сбербанк минус 20%

- ВТБ минус 17%

- Аэрофлот минут 18%

- ПИК минус 19%

- VK DRC минус 26%

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Россияне из списка Forbes в целом потеряли $8,339 млрд на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Индекс Московской фондовой биржи резко обрушился после обеда в понедельник, 21 февраля. В последний раз индекс МФБ был на столь низком уровне в ноябре 2020 года.