После признания ЛНР и ДНР акции российских компаний стремительно обрушились, олигархи потеряли более $8 млрд.

Состоялось стремительное падение российских акций после признания ЛНР и ДНР.
Акции упали в среднем на 20%, говорится в отчете Московской финансовой биржи.
В стоимости потеряли:
- Сбербанк минус 20%
- ВТБ минус 17%
- Аэрофлот минут 18%
- ПИК минус 19%
- VK DRC минус 26%
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Россияне из списка Forbes в целом потеряли $8,339 млрд на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Индекс Московской фондовой биржи резко обрушился после обеда в понедельник, 21 февраля.
В последний раз индекс МФБ был на столь низком уровне в ноябре 2020 года.
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