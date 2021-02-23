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вторник, 23 февраля 2021 12:15

После приговора Стерненко в Раде собирают подписи за отставку Венедиктовой

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После приговора Стерненко в Раде собирают подписи за отставку Венедиктовой
Венедиктова называет себя заместителем Зеленского по справедливости и "глазом государевым". Фото: УНИАН

В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая угрожала активисту Сергею Стерненко приговором.

Об этом сказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, под судом, который осудил Стерненко до 7 лет тюрьмы.

"На начало прошлой недели был оправдательный приговор. Но судья на крючке у правоохранительной системы. Он отпускал директора базы "Виктория", на которой был пожар с погибшими. Это специально выбранный судья. Он зачитал политически мотивированное решение. Уже сегодня мои коллеги начинают сбор подписей об отставке Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение, не имеет права занимать должность генерального прокурора Украины", - сказал Юрчишин.

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Он отметил, что одной из причин приговора судья прямо назвал критику Стерненко в адрес пророссийских партий.

"Будет апелляция, будет увольнение Венедиктовой. А Татаров, Труханов, Портнов обязательно понесут ответственность", - добавил нардеп.

23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения активиста Сергея Стерненко. Его обвинили в похищении в 2015 году члена партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова Сергея Щербича. Стерненко вроде бы организовал похищение Щербича с целью завладеть его средствами - 300 грн. Дело основывается только на показаниях Щербича.

В одном из интервью генпрокурор Ирина Венедиктова без достаточных доказательств обещала привлечь Стерненка к ответственности.

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