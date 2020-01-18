Порошенко вызывают на допрос

Порошенко ждут на допрос о "госизмене" в Минских соглашениях. Фото: nv.ua

Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

Порошенко ждут в 10:30 21 января для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. - следователи Козлов М.Б., Лазорчик И.В. - и в 11:00 24 января для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г. - следователи Егоров Д.А., Амелин А.В., сообщает ГБР.

"В случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод", заявили в ГБР.

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Государственное бюро расследований 10 декабря открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены пятым президентом Петром Порошенко. О возможной измене во время подписания в феврале 2015 года Минских договоренностей заявил бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. В них шла речь об амнистии боевиков, проведении выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, возобновлении Украиной контроля над границей с РФ, выводе российских вооруженных формирований, предоставлении оккупированным районам "особого статуса". Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах ГБР. Большинство — по заявлениям Портнова.