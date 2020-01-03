Секретную информацию из ГБР сливают в Россию – адвокат Порошенко

ГБР использовали для политических преследований, говорит адвокат пятого президента

Следователи Государственного бюро расследований, которых Печерский районный суд города Киева вызвал для дачи показаний, не желают появляться. Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

Суд должен допросить следователей, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам, в частности, публиковались в телеграмм-канале бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Адвокат второй день подряд пытается передать четырем следователям вызов в суд.

"Речь идет о "деле моряков". По нашему убеждению, информация, которая была, в том числе и с ограниченным доступом, – секретная информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, она расшифровывается и попадает, в том числе к государству-агрессору. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины и так далее", – заявил Головань.

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Юрист также напомнил, что деятельность ГБР и его экс-директора Романа Трубы должна стать объектом расследования правоохранительных органов.

"По нашим заявлениям зарегистрированы уже шесть уголовных производств.

Были опубликованы разговоры, которые, вероятно, записывались в кабинете бывшего директора ГБР. И все эти вопросы мы ставили перед соответствующими правоохранительными органами. Пока не видим энтузиазма.

Будем добиваться, чтобы вся эта группировка, возглавляемая Романом Трубой, которая в свое время использовала Государственное бюро расследований для политических преследований и для содействия подрывной деятельности государства-агрессора, чтобы эти люди были привлечены к ответственности", – сказал Головань.

Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.