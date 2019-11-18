ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Порошенко квалифицируют злоупотребления властью. Фото: УНІАН

Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

"Проект подозрения подготовлено и направлено в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом", - заявляют в ГБР.

Чтобы вручить проект подозрения нардепу, нужно получить разрешение парламента. Представление должен внести генпрокурор. Проект подозрения также должен подписать генпрокурор. Также он должен лично сообщить фигуранту о подозрении.

Порошенко является членом фракции "Европейская солидарность".

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Государственное бюро расследований открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.