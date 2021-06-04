Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском

Порошенко сопровождали адвокаты.

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко вышел из СБУ, где его допрашивали по делу о госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Вместо того, чтобы бороться с Путиным, господин Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-2015 годах. Мы не боялись и не боимся Путина. А вас и подавно", - сказал он.

"Не знаю, почему в 2021 году господин Зеленский поссорился с господином Медведчуком. Но хочу отметить, что в 2019-м все каналы Медведчука - и "112", и "NewsOne", и "Zik", который он купил позже, уже при Зеленском, и "1+1" весьма живо и решительно поддерживали господина Зеленского", - заявил Порошенко. Он улыбался.

"СБУ интересовало, каким образом они будут пытаться легализовать... Адвокаты расскажут", - сказал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку. Их подозревают в государственной измене. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете упоминается, в частности, Порошенко.