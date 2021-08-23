Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который находится в Украине. Во время встречи Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос и любовь к Украине. Говорили также о развитии Православной Церкви Украины.

"Происходит первый после получения Томоса визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, человека, который очень любит Украину. Матери Церкви - к верным Православной Церкви Украины, ко всем украинцам. Только что состоялась встреча с Вселенским Патриархом, с Его Блаженством Митрополитом Епифанием, Предстоятелем Православной Церкви Украины", - сообщил Порошенко журналистам.

"Это действительно историческое событие - визит Вселенского Патриарха. Мы увидели большую любовь украинцев и то нетерпение, с которым они ожидали этого визита", - убежден Порошенко.

"С первых дней моего пребывания на посту президента в 2014-м году мы с нашей командой поставили цель получения автокефалии. Тогда эта задача казалась невыполнимой. Если вы увидите мое выступление 28 июля 2015, то там я представил стратегию получения автокефалии украинской церкви. Настойчивая дипломатическая работа, поддержка всего мира, поддержка всех украинцев позволила нам выйти на указанный результат", - отмечает Порошенко.

Порошенко и Вселенский Патриарх говорили о развитии ПЦУ. Фото: eurosolidarity.org

"Я помню дату 9 апреля 2018 - это время, когда его Святейшество твердо пообещал, что решение о предоставлении Томоса принято, что это решение должно объединить все украинские церкви - что и произошло. Объединить украинскую нацию - что и произошло. Потому на сегодняшний день более 60% украинцев позиционируют себя как верных Православной Церкви Украины. И 15 декабря 2018 в этот исторический день в святой Софии, которая находится здесь рядом, состоялся Объединительный православный собор, было зафиксировано объединения православных церквей Украины и создание единой соборной Православной Церкви", - напомнил пятый президент.

"Я с большим воодушевлением смотрел вчера и на слезы людей, и на эмоции, и на счастья, когда они слушали молитву Вселенского Патриарха, его Святейшества Варфоломея, богослужение вместе с Предстоятелем нашей церкви, Его Блаженство Епифанием. Миссия, которая возложена на нашу Церковь - объединение всей Украины для того, чтобы Украина не руководствовалась со стороны государства-агрессора, для того, чтобы церковь была одним из крупных фундаментов для развития украинской нации и украинской государственности. Мы сегодня говорим не просто об украинском государстве, а о цивилизационном выборе украинского народа, которому способствует наша Церковь", - объясняет Порошенко.

"Я всех поздравляю с этим великим праздником, я передаю привет Вселенского Патриарха, большую любовь к Украине и большую веру в Бога. И в этот день, День украинского флага, накануне 30-й годовщины нашей Независимости, прошу вас о молитве за Украину. И Господь нам поможет. Наши главные победы, главные победы Украины и украинцев точно впереди - включая членством в ЕС, включая членством в НАТО, потому что Украина - европейское государство", - резюмирует Порошенко.