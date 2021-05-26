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Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов

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Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы &quot;трубу Медведчука&quot; вернули государству - Турчинов
И.о. президента Украины 2014 года Александр Турчинов: "Именно по решению СНБО, которое было в ноябре 2014 года, Кабинету Министров было поручено вернуть в государственную собственность трубопровод". Фото: Коммерсант

В 2014-2015 годах Совет национальной безопасности и обороны обязал Кабинет Министров Украины вернуть так называемый "трубопровод Медведчука" в государственную собственность. Решение СНБО подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом в эфире "Прямого" заявил председатель Верховной Рады Украины 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины 2014 года, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 2014-2019 годов Александр Турчинов.

"Что касается позиции Порошенко. Что касается этого трубопровода. Я готов здесь выступать в качестве эксперта. Потому что я участвовал в этих вопросах, в частности в решениях Совета национальной безопасности, касающихся энергетической безопасности нашего государства. Именно по решению СНБО, которое было в ноябре 2014 года, затем в мае 2015 года, которое подписал Петр Порошенко, Кабинету Министров было поручено вернуть в государственную собственность этот трубопровод. СНБО также поручил Кабмину определить орган государственного управления этого трубопровода. И решения судов, которые вернули, подтвердили собственность Украины относительно этого трубопровода, были именно по решению СНБО, подписанными Порошенко. Это факт, это документ", - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что вопреки позиции СНБО и президента Порошенко, дальнейшие суды блокировали возвращение трубопровода в собственность государства.

"Потом на каком-то уровне начали влиять на суды, которые начали менять свои решения. И тогда СНБО снова обратил внимание Кабинета министров на то, что они не выполняют их поручения и не доводят это дело до конца. И вот этот факт, который почему-то в этих расследованиях не увидели. Видимо, не так глубоко копали. Вероятно, хотелось наскоро какую-то очередную сенсацию получить. Но это реалии, которые доведены документально. А все остальное - это фантазии и темники, цель которых четкая и последовательная компрометация оппозиции и ее лидера", - резюмировал Турчинов.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку - его отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Как известно, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В Кремле назвали внутриукраинской политической кухней идею обмена лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России.

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Дата
26
мая

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