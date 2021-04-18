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воскресенье, 18 апреля 2021 13:15

Порошенко с волонтерами собрали 2 тысячи продуктовых наборов для помощи людям с уязвимых групп
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  Благотворительный Фонд Порошенко присоединился к сбору средств на продуктовые наборы. Фото: eurosolidarity.org
Благотворительный Фонд Порошенко присоединился к сбору средств на продуктовые наборы. Фото: eurosolidarity.org

Две тысячи продуктовых наборов для людей, которые во время пандемии больше всего страдают от нужды, собрали волонтеры и активисты ОО "Дело общин".

Офис партии "Европейская Солидарность", как и год назад, вновь превратился в живой конвейер. Присоединились к упаковке наборов и Петр и Марина Порошенко.

 

"Вчера ночью вернулись из Черкасс, а сегодня утром уже празднуем день Богородицы очень хорошим делом. Помогаем тем, кто несчастен, тем, кто сейчас в этой помощи нуждается", - сказал пятый президент.

 


"Сегодня мы там, где труднее всего. Мы с нашими врачами, с их пациентами. С теми, кто наименее защищен. Сегодня 12 областей и столица Украины оказались в "красной зоне", где введен режим локдауна. А это значит, что десятки тысяч людей оказались в ситуации, когда они не могут приобрести самое необходимое. И именно поэтому сегодня здесь собрались те, кому не "какая разница". И сегодня именно здесь снова заработал продуктовый конвейер", - говорит председатель Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко.

 


"Особенно приятно это делать в составе огромной фантастической команды, где каждый вносит свой вклад. Начиная от создания этого конвейера. Видите, как мы усовершенствовали процедуру и увеличили производительность труда. И вторая главная составляющая, на лице каждого благотворителя, который здесь работает, пусть хоть покрыта маской, но есть улыбка", - отмечает Петр Порошенко.

Средства на продуктовые наборы, как и в прошлом году, собирают вместе, присоединился и Благотворительный Фонд Порошенко.

"Да поддержка, когда вы дали 5, 10, 100 гривен для того, чтобы сформировать один набор, поможет хотя бы одной семье, или одному человеку. Это означает, что этот день вы точно прожили не зря. Я хочу поблагодарить благотворителей, принявших в этом участие", - отмечает пятый президент.

 


"Сейчас первые две тысячи наборов пойдут в Одессу и Львов. В следующее воскресенье будет пять тысяч. Мы очень хотим, чтобы люди, которые оказались в одиночестве, получили подарки для того, чтобы вернуть веру в Украину. Мы, украинцы, когда объединимся, можем давать отпор Путину и стране-агрессору. Мы можем защитить от некомпетентности власти при преодолении пандемии, спасти жизни людей, получающих от нас кислородные концентраторы. Так как ранее получали средства защиты, тесты, очки, костюмы, рентген аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

 

"В ближайшие дни мы начнем собирать такие продуктовые наборы и для жителей Киева. Защищать и помогать - это не просто слова - это наша позиция. Это наш стиль жизни", - говорит Марина Порошенко.

В прошлом году силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

 


С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии в Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

"Европейская Солидарность"
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