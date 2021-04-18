Порошенко с волонтерами собрали 2 тысячи продуктовых наборов для помощи людям с уязвимых групп

Благотворительный Фонд Порошенко присоединился к сбору средств на продуктовые наборы. Фото: eurosolidarity.org

Две тысячи продуктовых наборов для людей, которые во время пандемии больше всего страдают от нужды, собрали волонтеры и активисты ОО "Дело общин".

Офис партии "Европейская Солидарность", как и год назад, вновь превратился в живой конвейер. Присоединились к упаковке наборов и Петр и Марина Порошенко.

"Вчера ночью вернулись из Черкасс, а сегодня утром уже празднуем день Богородицы очень хорошим делом. Помогаем тем, кто несчастен, тем, кто сейчас в этой помощи нуждается", - сказал пятый президент.

Средства на продуктовые наборы, как и в прошлом году, собирают вместе, присоединился и Благотворительный Фонд Порошенко.

"Да поддержка, когда вы дали 5, 10, 100 гривен для того, чтобы сформировать один набор, поможет хотя бы одной семье, или одному человеку. Это означает, что этот день вы точно прожили не зря. Я хочу поблагодарить благотворителей, принявших в этом участие", - отмечает пятый президент.

"В ближайшие дни мы начнем собирать такие продуктовые наборы и для жителей Киева. Защищать и помогать - это не просто слова - это наша позиция. Это наш стиль жизни", - говорит Марина Порошенко.

В прошлом году силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии в Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.