Порошенко призвал выделить 50 млрд на армию и рассказал о конкретных потребностях ВСУ

"Европейская солидарность" разработала специальный план, который предусматривает несколько первоочередных шагов. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время брифинга призвал Верховную Раду срочно собрать внеочередное заседание и выделить деньги, необходимые для обеспечения ВСУ в условиях усиления русской угрозы.

"Европейская солидарность" разработала специальный план, который предусматривает несколько первоочередных шагов, которые должна была бы сделать еще в ноябре-декабре украинская власть", – заявил Порошенко.

"Мы не нагнетаем панику, мы лишь требуем адекватной реакции украинских властей, адекватной подготовки страны к возможному, вероятному сценарию вторжения", – подчеркнул он.

"Надо срочно доукомплектовать все боевые бригады. Для этого нам нужно обеспечить адекватное денежное обеспечение", – говорит Порошенко.

Он в очередной раз заявил, что денежное довольствие в ВСУ должно составлять не менее 25 тыс. грн, а на передовой – 50 тыс. грн. На это необходимо 21 млрд грн.

"Дополнительно к этому надо привести в соответствие, не продлить на 10 лет, как предлагают некоторые "горячие головы", а сократить срок контрактов. Ветераны, отслужившие в конкретных частях, должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное довольствие и заключив контракт именно на особый период. Это даст возможность срочно восстановить численность, а также набрать необходимое количество для подразделений территориальной обороны", – считает Порошенко.

"Вторая позиция – это срочное наполнение стратегических резервов. Подчеркиваю, если бы это решение было принято тогда, когда мы предлагали – в ноябре, уже были бы завершены тендерные процедуры, закупка и комплектация складов, резервов", – констатирует Порошенко.

Он в очередной раз призвал власти немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продуктами, медицинским, военным обеспечением.

"Необходимо развертывание резервов первой очереди и комплектация стратегических резервов", – отмечает он.

"Третий пункт - это финансирование государственного оборонного заказа на закупку оружия. Это даст возможность честно смотреть в глаза партнерам и ответить на вопрос, почему налогоплательщики стран всего мира должны из собственных карманов финансировать усиление обороноспособности украинских вооруженных сил, а украинское государство и украинская власть финансирует преступное "большое воровство", – говорит Порошенко.

"Европейская солидарность" также призывает обеспечить софинансирование вместе с субъектами местного самоуправления процесса развертывания территориальной обороны.

"Выделить сейчас финансирование за счет средств государственного бюджета 28 млрд на эти программы. И за счет средств резервного фонда Кабинету министров уже сейчас предоставить 300 млн для развертывания этих работ. Это надо делать уже и сейчас", - убежден Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что согласно последним социологическим исследованиям большинство украинцев считают недостаточными усилия власти для обороны страны, а президента Владимира Зеленского – неспособным организовать защиту государства. Порошенко призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.

Лидер партии сообщил, что уже есть подписные листы для проведения внеочередного заседания Рады.

"Я еще раз призываю представителей всех фракций, всех депутатов поставить подписи о созыве внеочередного заседания. Правительство, Министерство финансов, президента – присоединиться к этому делу. Мы готовы отозвать наш законопроект, мы готовы подать совместный законопроект. Речь не идет о рейтингах или внутренней борьбе. Речь идет о защите государства", - резюмирует пятый президент.