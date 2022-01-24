Полномочия делегации России в ПАСЕ обжаловали

Украина оспорила полномочия российской делегации в ПАСЕ. Фото: Council of Europe, Ellen Wuibaux

Украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.

"Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы успешно обжалованы. Из 30 необходимых голосов мы набрали 49", – написал он.

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Добавил, что теперь в Ассамблее будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации. Окончательное решение будет принято 26 января.

"Также украинская делегация обжаловала полномочия российской еще и по процедурным основаниям - ведь российский парламент избран голосами, в том числе оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовали 47 делегатов ПАСЕ из необходимых 10", - резюмировал Гончаренко.

Первая сессия ПАСЕ в 2022 году проходит 24-28 января в гибридном формате. В осенней сессии 2021-го в Страсбурге российская делегация отказалась участвовать. Все потому, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.