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Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов

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Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Игорь Попов: "Зеленский явно настроен идти на второй срок". Фото: Тарас Подолян

В случае досрочных президентских выборов у Владимира Зеленского нет конкурентов. Анонсированная президентом деолигархизация даст плоды, если провести ее грамотно. Суд над Медведчуком может затянуться из-за его адвокатского опыта.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Игорь Попов.

"У Зеленского сейчас нет конкурентов, он гарантированно победит, – отвечает политолог на вопрос о досрочных выборах. – Он явно настроен идти на второй срок. Вопрос в том, справится ли он с вызовами".

Одним из главных вызовов является анонсированная президентом борьба с олигархами и превращение их в больших бизнесменов. Эксперт считает эту задачу вполне реальной – стоит только выбрать оптимальную стратегию.

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"Идея правильная. Западная Европа ее апробировала – налоговые нормы и антимонопольное законодательство. Американский пример не был идеальным – антитрастовое законодательство привело к перераспределению рынков. Не упоминают у нас восточный опыт – японские дзайбацу (конгломераты в Японской империи, чье влияние позволяло контролировать значительные части экономики. – Gazeta.ua) создали еще в XIX веке. А после Второй мировой войны их превратили в транснациональные корпорации, которые продавали свои изделия по всему миру. Япония тоже начинала как аграрное государство, но стала высокотехнологичной. По этой модели заключают соглашение с олигархами, что они зарабатывают не на газе и угле, а на создании высококачественного продукта на экспорт".

Также Зеленский закрыл каналы одиозного пророссийского олигарха Медведчука и наложил на него санкции. Но на скамье подсудимых мы его увидим еще не скоро, уверяет Игорь Попов.

"Влияние Медведчука существенно ослаблено. Путин в своих выступлениях о нем не вспоминает. Это тоже показательно. Юридический процесс против Медведчука с его адвокатским опытом может тянуться 10-20 лет. Кампания против него – это политический акт, имеющий информационный и электоральный эффект", – отмечает политолог.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра олигархов, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток провалить законопроект о деолигархизации этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

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