"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко

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Закон об олигархах работает, что на днях доказал один из политиков-олигархов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Gazeta.ua

"Некоторые говорили, что на самом деле закон пустышка, фикция и не будет работать. Некоторые - это один известный политик-олигарх. При всех его словах я искренне благодарю его.

То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх.

Убеждая всех в том, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов.

Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость, смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев – это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - сказал Зеленский.

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5 ноября президент подписал закон об олигархах. 8 ноября народный депутат Петр Порошенко передал акции телеканалов "Прямий" и "5 канал" журналистам. Об этом он сообщил в видеообращении. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае следующего года.