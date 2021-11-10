"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко

Закон об олигархах работает, что на днях доказал один из политиков-олигархов.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Gazeta.ua
"Некоторые говорили, что на самом деле закон пустышка, фикция и не будет работать. Некоторые - это один известный политик-олигарх. При всех его словах я искренне благодарю его.
То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх.
Убеждая всех в том, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов.
Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость, смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев – это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - сказал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело "Роттердам+": активисты обвинили экс-нардепа Чумака в работе на Ахметова
5 ноября президент подписал закон об олигархах.
8 ноября народный депутат Петр Порошенко передал акции телеканалов "Прямий" и "5 канал" журналистам. Об этом он сообщил в видеообращении.
Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае следующего года.
Комментарии