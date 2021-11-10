"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 621
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1071
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 1377
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 3879
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 8199
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1017
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3573
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 819
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5625
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2871
Фото
Все фото
7
15
5
4
14
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
&quot;Закомплексованное ч*о&quot;: Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
Видео
Все видео
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"
Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1692
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9270
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1026
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 7002
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 765
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 21:43

"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко

  Комментировать
&quot;Политик-олигарх&quot; - президент в видеообращении намекнул на Порошенко
Фото: Reuters

Закон об олигархах работает, что на днях доказал один из политиков-олигархов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Gazeta.ua

"Некоторые говорили, что на самом деле закон пустышка, фикция и не будет работать. Некоторые - это один известный политик-олигарх. При всех его словах я искренне благодарю его.

То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх.

Убеждая всех в том, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов.

Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость, смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев – это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело "Роттердам+": активисты обвинили экс-нардепа Чумака в работе на Ахметова

5 ноября президент подписал закон об олигархах.

8 ноября народный депутат Петр Порошенко передал акции телеканалов "Прямий" и "5 канал" журналистам. Об этом он сообщил в видеообращении.

Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае следующего года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 14310
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 11925
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 10800
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 8199
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 6840
Политика
Украина и США выводят отношения на новый уровень
Украина и США выводят отношения на новый уровень Просмотров: 216
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
 Просмотров: 1071
"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным" - Атрошенко
"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным" - Атрошенко Просмотров: 117
Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш
Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш Просмотров: 207
Министр Ткаченко уходит в отставку - СМИ
Министр Ткаченко уходит в отставку - СМИ Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
16
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
4
Ярош обратился к добровольцам
1
Зеленского посадили за руль поезда
Голосов: 9049
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть