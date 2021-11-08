Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 1953
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 621
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4878
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2664
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3087
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10287
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1683
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5823
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 567
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4095
Фото
Все фото
3
7
5
3
16
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Седина Зеленского всколыхнула сети
Седина Зеленского всколыхнула сети
Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Видео
Все видео
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8874
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 909
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1125
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6975
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4185
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 216
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
понедельник, 08 ноября 2021 20:34

Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам

  Комментировать
Порошенко передал акции &quot;Прямого&quot; и &quot;5 канала&quot; журналистам
Пятый президент Украины Петр Порошенко / "Европейская солидарность"

Петр Порошенко передал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" журналистам.

Об этом он сообщил в видеообращении, говорится в сообщении на сайте "Европейской Солидарности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон об олигархах выглядит как механизм для сведения счетов с Порошенко – Atlantic Council

Порошенко подчеркнул, что свободные СМИ – важный институт в каждом демократическом государстве, а стремление президента Зеленского взять под контроль все медиа в стране – путь к диктатуре.

"Говорят – правда глаза колет. Поэтому лайкозависимая власть так стремится заткнуть рот независимым от нее масс-медиа. Главное, для чего придумали так называемый "закон об олигархах" – взять под полный контроль Банковой СМИ", – подчеркнул Порошенко.

"Информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении Офиса президента. Но простой аренды власти уже мало. Она хочет унести эти каналы в фактическую собственность Зеленского. Он лично хочет определять номинальных покупателей, когда заставит нынешних владельцев с помощью Закона об олигархах продать свои масс-медиа. О том, что санкционные решения СНБО принимают на коррупционной основе, хлопал не кто иной, как лидер фракции президента в Раде", - заявил пятый президент.

По словам Порошенко, Зеленский применяет ту же технологию, что Путин в России в начале 2000-х.

"Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, тот взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Зеленский хочет стать как Путин. Но, как говорил Кучма, Украина – не Россия", – заявил Порошенко.

"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года состоялась инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который в то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года, за считанные часы до того, как СНБО мог ввести санкции против "Прямого", я вынужден был купить акции канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", – напомнил Порошенко.

"На днях из-за атаки на свободу слова, являющейся настоящей мишенью "Закона об олигархах", я вынужден был продать акций обоих до недавних пор своих каналов журналистам. Настоящим и бывшим, работавшим на "Прямом" и на "5 канале", боровшемся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции достоинства. Часть этих журналистов – депутаты. По закону свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", – сообщил Порошенко.

"Украина – это Европа. Свободные СМИ – важный институт в каждом демократическом государстве. Не дадим уничтожить завоевания революции достоинства. Не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко", – добавил Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 16947
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 12735
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 10000
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7011
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 6391
Политика
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант Просмотров: 99
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
 Просмотров: 387
Таких объединений, как у Разумкова, в Раде почти сотня
Таких объединений, как у Разумкова, в Раде почти сотня Просмотров: 477
Аднан Киван заявил о большой реформе в издании Kyiv Post
Аднан Киван заявил о большой реформе в издании Kyiv Post Просмотров: 99
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
3
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Голосов: 9004
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть