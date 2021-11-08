Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам

Пятый президент Украины Петр Порошенко / "Европейская солидарность"

Петр Порошенко передал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" журналистам.

Об этом он сообщил в видеообращении, говорится в сообщении на сайте "Европейской Солидарности".

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Порошенко подчеркнул, что свободные СМИ – важный институт в каждом демократическом государстве, а стремление президента Зеленского взять под контроль все медиа в стране – путь к диктатуре.

"Говорят – правда глаза колет. Поэтому лайкозависимая власть так стремится заткнуть рот независимым от нее масс-медиа. Главное, для чего придумали так называемый "закон об олигархах" – взять под полный контроль Банковой СМИ", – подчеркнул Порошенко.

"Информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении Офиса президента. Но простой аренды власти уже мало. Она хочет унести эти каналы в фактическую собственность Зеленского. Он лично хочет определять номинальных покупателей, когда заставит нынешних владельцев с помощью Закона об олигархах продать свои масс-медиа. О том, что санкционные решения СНБО принимают на коррупционной основе, хлопал не кто иной, как лидер фракции президента в Раде", - заявил пятый президент.

По словам Порошенко, Зеленский применяет ту же технологию, что Путин в России в начале 2000-х.

"Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, тот взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Зеленский хочет стать как Путин. Но, как говорил Кучма, Украина – не Россия", – заявил Порошенко.

"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года состоялась инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который в то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года, за считанные часы до того, как СНБО мог ввести санкции против "Прямого", я вынужден был купить акции канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", – напомнил Порошенко.

"На днях из-за атаки на свободу слова, являющейся настоящей мишенью "Закона об олигархах", я вынужден был продать акций обоих до недавних пор своих каналов журналистам. Настоящим и бывшим, работавшим на "Прямом" и на "5 канале", боровшемся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции достоинства. Часть этих журналистов – депутаты. По закону свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", – сообщил Порошенко.

"Украина – это Европа. Свободные СМИ – важный институт в каждом демократическом государстве. Не дадим уничтожить завоевания революции достоинства. Не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко", – добавил Порошенко.