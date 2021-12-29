Показали объятия Арестовича с Мураевым

Зеленский не трогает прокремлевский канал Мураева, говорит Стерненко.

Владелец антиукраинского телеканала "Наш" и бывший "регионал" Евгений Мураев обнимается с представителем Офиса президента Владимира Зеленского.

Видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

В кадре программы "Свобода слова с Савиком Шустером", пока секретарь СНБО Алексей Данилов раздает комментарии, Мураев обнимается с советником руководителя ОП Андрея Ермака Алексеем Арестовичем.

"Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов Медведчука Ukrlive и "Перший незалежний", номинальным владельцем которых является Шуфрич. С нетерпением жду нытье от пропагандистов и напомню, что такой же пророссийский канал "Наш" Мураева до сих пор работает в Украине и против Украины. И Зеленский почему-то его не трогает", - пишет блогер в Facebook.

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В мае Данилов заявлял, что Мураев "ест российский хлеб".