Показали объятия Арестовича с Мураевым

Владелец антиукраинского телеканала "Наш" и бывший "регионал" Евгений Мураев обнимается с представителем Офиса президента Владимира Зеленского.
Видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.
В кадре программы "Свобода слова с Савиком Шустером", пока секретарь СНБО Алексей Данилов раздает комментарии, Мураев обнимается с советником руководителя ОП Андрея Ермака Алексеем Арестовичем.
"Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов Медведчука Ukrlive и "Перший незалежний", номинальным владельцем которых является Шуфрич. С нетерпением жду нытье от пропагандистов и напомню, что такой же пророссийский канал "Наш" Мураева до сих пор работает в Украине и против Украины. И Зеленский почему-то его не трогает", - пишет блогер в Facebook.
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В мае Данилов заявлял, что Мураев "ест российский хлеб".
28 декабря президент Зеленский подписал санкции в отношении двух телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive. В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды. Также регулятор оштрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины. Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
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