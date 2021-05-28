Секретарь СНБО Мураеву: Вы едите российский хлеб

Секретарь СНБО был на вечернем эфире телеканала. Фото: @rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что владелец телеканала "Наш", бывший "регионал" Евгений Мураев "ест российский хлеб". Об этом секретарь СНБО сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером пятницы.

Данилов заявил о "российском нашествии, которое в нашей стране в последние годы подняло голову".

"То, что на сегодняшний день президент Украины совместно с аппаратом Совета нацбезопасности делает приведение в порядок нашей страны, конечно у вас это вызывает возмущение. Почему? Потому что вы едите российский хлеб. Вы человек российского шовинизма. Вы исповедуете Путина, как своего лидера" , - заявил Данилов Мураеву, который был в студии телеканала.

"Я уже не говорю остальные вопросы, которые сегодня есть", - добавил секретарь СНБО.

"Сейчас у нас идет война с Российской Федерацией, которая убивает наших ребят, наших девушек. Каждый день российские снайперы убивают украинцев, а вы тут что-то там вопите за каналы Медведчука. Стыд имейте", - сказал Данилов Мураеву.

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Перед этим бывший "регионал" защищал самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко, а задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича назвал "щенком".

"Он (Лукашенко) мне больше напоминает соседа, который наказывает щенка, который гадит у него в парадной. И это правильно", - заявил Мураев.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО. 19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.