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среда, 16 февраля 2022 12:30

Пока сконцентрированы на российских войсках, коррупционеров Зеленского спасают - Шабунин

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Пока сконцентрированы на российских войсках, коррупционеров Зеленского спасают - Шабунин
Зеленского обвинили в срыве конкурсов на руководителей НАБУ и САП. Фото: Reuters

Пока украинское общество сконцентрировано на российских войсках, Кабинет министров "тайно спасал" коррупционеров, на старте "снося" конкурс на директора Национального антикоррупционного бюро и "подрывая" - на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам активиста, спасают "коррупционеров Зеленского".

"В течение двух последних дней Кабинет министров дважды принял решение о формировании конкурсной комиссии по НАБУ. И оба решения правительства сознательно, демонстративно незаконны.

В понедельник незаконно выбросили из комиссии Драго Коса, который не дает Зеленскому сфальсифицировать конкурс на руководителя САП.

Чтобы погасить скандал, Кабмин уже на следующий день (вчера) еще раз голосует за комиссию. В этот раз уже с Драго Косом, но дописывает под него специальное условие - выйти из комиссии по САП", - написал Шабунин.

Правительство не имело права устанавливать какие-либо ограничивающие спецусловия, отметил активист.

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Оба заседания правительства состоялись тайно: без анонса и онлайн трансляции, "чтобы скрыть этот позор от украинцев и западных партнеров", пишет Шабунин.

Председатель ЦПК заявил, что цель обоих решений - "помочь Банковой снести через любимый Зеленским ОАСК конкурс на директора НАБУ или впоследствии - победителя".

"Шмыгаль действует по прямому указанию Зеленского. Правительство по указанию президента принимает очевидно незаконные решения, ради подрыва правоохранительного органа", - заявил активист.

Ранее Виталий Шабунин предостерег, что команда Владимира Зеленского попытается затянуть конкурс по избранию директора НАБУ по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Конкурс по избранию руководителя САП начался в январе прошлого года. Предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий завершил работу в должности в августе 2020-го.

С тех пор обязанности исполняет Максим Грищук.

Соединенные Штаты Америки хотят в ближайшее время увидеть назначение руководителя САП, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В начале февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.

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Дата
16
февраля

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