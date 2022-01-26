ПАСЕ утвердила оспариваемые Украиной полномочия делегации РФ. Фото: twitter.com/PACE_News

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия делегации РФ несмотря на их обжалование со стороны Украины.

Ассамблея проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации после двухчасовых дебатов, говорится в Twitter организации.

"Полномочия, которые были оспорены по существенным основаниям в понедельник, ратифицировали 97 голосами против 41. Четверо воздержались", - говорится в сообщении.

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Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко прокомментировал решение:

"Из положительного -мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия - это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается", - написал он в Telegram.

24 января украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации и депутата Госдумы Петра Толстого как вице-президента Ассамблеи. 25 января Толстого не избрали вице-президентом ПАСЕ.

23 января украинская делегация отправилась на первую сессию ПАСЕ в 2022 году, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ. Продлится сессия до 28 января в гибридном формате. 24 января стало известно, что парламентарии набрали необходимое количество голосов для обжалования полномочий российской делегации.