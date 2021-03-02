Партию Зеленского обновят

Партию хотят сделать более современной. Фото: @sluganarodu.official

Партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. Там будут народные депутаты, депутаты местных советов.

"На съезде мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, реально объединит людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти", - сказал председатель партии, нардеп Александр Корниенко.

На съезде обсудят новый партийный устав и доктрину.

"Депутаты Верховной Рады, министры, а также более 7 тысяч местных депутатов всех уровней, председателей ОТГ, мэров готовы вместе двигаться вперед для воплощения принципов и идей президентской и партийной программ.

Осталось разработать эффективные механизмы взаимодействия между нами, и мы это обязательно сделаем", - сказал Корниенко.

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