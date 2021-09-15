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среда, 15 сентября 2021 19:48

Партия Зеленского стала самой богатой

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По итогам 2020 года "Слуга народа" стала самой богатой партией страны. Об этом сообщило общественное движение "Чесно"

Несмотря на отсутствие признаков публичной фандрейзинговой кампании доход партии в прошлом году составил 445 млн грн, из которых ориентировочно 259 млн - частные поступления.

"Честно" проанализировали данные налоговой отчетности. Впрочем они содержат только общие показатели и происхождение этих средств долгое время было неизвестно. Подав отчет за третий квартал партия частично "раскрыла" эту информацию.

В третьем квартале прошлого года "Слуга народа" собрала 107 млн грн, из которых более 90 млн - вклады физических лиц (555 доноров). Еще 17 млн поступили от бизнеса (23 компании).

Вновь ячейки партии выбрали разные стратегии привлечения средств - часть из них финансировал исключительно бизнес, а часть только физические лица. Типичным для всех ячеек является незначительное количество доноров.

Две трети региональных ячеек имели менее 20 доноров. Отличаются лишь Винницкая и Черкасская ячейки, которые имели 95 и 147 доноров.

 

В третьем квартале 2020-го "Слуга народа" профинансировали 578 физлиц и компаний. Это почти в шесть раз больше, чем количество доноров партии за 2019 года, однако в 40 раз меньше, чем кандидатов в депутаты, которых партия в сентябре прошлого года выдвинула в местные советы.

"СН" выдвинула в местные советы более 23 тыс. кандидатов. На 40 кандидатов от "слуг" приходится всего один донор. В отдельных ячеек такое соотношение еще хуже - один донор приходится на несколько сотен кандидатов.

Отчетности партий заблокированы

Отчетности партий заблокировано уже более года, сообщает "Чесно".

В марте 2020 года народные депутаты поддержали ряд изменений, которые декларировались как такие, которые направлены на борьбу с последствиями пандемии.

Впрочем, рядом с краткосрочными послаблениями для бизнеса парламентарии внесли изменения в закон "О политических партиях в Украине". Позволили партиям не подавать квартальные финотчетности до завершения карантина. Поскольку карантин продолжается - подавать отчетность партии не спешат.

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Среди парламентских партий только "Слуга народа" представила отчет за третий квартал 2020-го. "Свежие" отчеты "Европейской солидарности", "Батькивщины", ОПЗЖ, "Голоса", "Пропозиции", партии "За будущее" и многих других - это отчеты за первый и второй кварталы. При обычных обстоятельствах все они уже должны были подать отчеты за второй квартал 2021-го.

На практике это означает, что мы не знаем, кто профинансировал местные выборы, хотя уже скоро исполнится год с момента избрания местных советов.

В январе 2021 гола во фракций "Слуга народа" предлагали отменить отсрочку представления партиями финансовых отчетов.

В этом году государство выделило 697 млн ​​грн на финансирование пяти парламентских партий.

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