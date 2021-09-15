Партия Зеленского стала самой богатой

По итогам 2020 года "Слуга народа" стала самой богатой партией страны. Об этом сообщило общественное движение "Чесно"

Несмотря на отсутствие признаков публичной фандрейзинговой кампании доход партии в прошлом году составил 445 млн грн, из которых ориентировочно 259 млн - частные поступления.

"Честно" проанализировали данные налоговой отчетности. Впрочем они содержат только общие показатели и происхождение этих средств долгое время было неизвестно. Подав отчет за третий квартал партия частично "раскрыла" эту информацию.

В третьем квартале прошлого года "Слуга народа" собрала 107 млн грн, из которых более 90 млн - вклады физических лиц (555 доноров). Еще 17 млн поступили от бизнеса (23 компании).

Вновь ячейки партии выбрали разные стратегии привлечения средств - часть из них финансировал исключительно бизнес, а часть только физические лица. Типичным для всех ячеек является незначительное количество доноров.

Две трети региональных ячеек имели менее 20 доноров. Отличаются лишь Винницкая и Черкасская ячейки, которые имели 95 и 147 доноров.

В третьем квартале 2020-го "Слуга народа" профинансировали 578 физлиц и компаний. Это почти в шесть раз больше, чем количество доноров партии за 2019 года, однако в 40 раз меньше, чем кандидатов в депутаты, которых партия в сентябре прошлого года выдвинула в местные советы.

"СН" выдвинула в местные советы более 23 тыс. кандидатов. На 40 кандидатов от "слуг" приходится всего один донор. В отдельных ячеек такое соотношение еще хуже - один донор приходится на несколько сотен кандидатов.

Отчетности партий заблокированы

Отчетности партий заблокировано уже более года, сообщает "Чесно".

В марте 2020 года народные депутаты поддержали ряд изменений, которые декларировались как такие, которые направлены на борьбу с последствиями пандемии.

Впрочем, рядом с краткосрочными послаблениями для бизнеса парламентарии внесли изменения в закон "О политических партиях в Украине". Позволили партиям не подавать квартальные финотчетности до завершения карантина. Поскольку карантин продолжается - подавать отчетность партии не спешат.

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Среди парламентских партий только "Слуга народа" представила отчет за третий квартал 2020-го. "Свежие" отчеты "Европейской солидарности", "Батькивщины", ОПЗЖ, "Голоса", "Пропозиции", партии "За будущее" и многих других - это отчеты за первый и второй кварталы. При обычных обстоятельствах все они уже должны были подать отчеты за второй квартал 2021-го.

На практике это означает, что мы не знаем, кто профинансировал местные выборы, хотя уже скоро исполнится год с момента избрания местных советов.

В январе 2021 гола во фракций "Слуга народа" предлагали отменить отсрочку представления партиями финансовых отчетов. В этом году государство выделило 697 млн ​​грн на финансирование пяти парламентских партий.