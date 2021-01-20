"Слуги" говорят, что партии перестали отчитываться, и написали законопроект

В этом году из государственного бюджета на финансирование 5 парламентских партий выделили 697 млн грн. Фото: @NationalBankOfUkraine

В Верховной Раде предлагают отменить отсрочки представления партиями финансовых отчетов.

Об проекте изменений в закон "О политических партиях в Украине" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В прошлом году в апреле, когда эпидемия набирала обороты, вступил в силу закон, который позволил партиям предоставлять ежеквартальные финансовые отчеты с отсрочкой, не позднее чем на 40 день после окончания карантина.

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"Проблема в том, что карантин продолжается, а отчетов от большинства партий нет ни за первый, ни за второй, ни за третий квартал 2020 года.

По состоянию на конец ноября, за первый квартал 2020 свои отчеты подали 243 партии, тогда как за второй - 187, а за третий - всего 82. При этом среди парламентских партий только одна подала отчет за второй квартал прошлого года и одна - за третий. Поэтому законопроект предлагает отменить отсрочку", - написала Кравчук в Facebook.

Партии получают средства из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, однако могут не отчитываться об их использовании благодаря отсрочке, отметила депутат.

Принятие законопроекта позволит НАПК восстановить эффективный контроль за отчетами партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, заявила "слуга".

В 2021 году государство выделило 697 млн ​​грн на финансирование 5 парламентских партий. Партия "Слуга народа" 7 месяцев не обнародует финансовый отчет об имуществе, доходах и расходы за I квартал 2020 - январь-март, сообщал Комитет избирателей Украины. Отчитаться должны были не позднее начала мая. Однако из-за изменений в закон "О политических партиях в Украине" это было перенесено до окончания карантина.