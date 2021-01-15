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пятница, 15 января 2021 15:24

Выделили 697 млн грн на финансирование партий

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В 2021 году государство выделило 697 млн ​​грн на финансирование парламентских партий.

49,6% суммы получит "Слуга народа", сообщает движение "Чесно".

345,8 млн грн партия получит 4-мя равными долями, раз в квартал.

Деньги разделяют по результатам парламентских выборов. От них зависит количество финансирования. "Слуга народа" получила более 43% голосов.

Автор: "Чесно"
  Стало известно, сколько денег получат партии
Стало известно, сколько денег получат партии

Финансирование могут получить только партии, преодолевшие барьер в 5%.

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Бюджет на финансирование партий ежегодно меняют. Он зависит от количества избирателей и от размера минимальной заработной платы.

Автор: "Чесно"
  Стало известно, сколько денег получат партии
Стало известно, сколько денег получат партии

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений антикоррупционного законодательства осложнило процесс проверки финансовых отчетов партий. Об этом заявило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

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15
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