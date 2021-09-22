"Ответ олигархов? Не смешите" - сети гудят об обстреле авто помощника Зеленского

Утром 22 сентября обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Это произошло по дороге между селами Лисныки и Ходосивка в Киевской области.

Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. Ранили водителя.

Офис президента связал покушение на Шефира с деолигархизацией. Президенту Владимиру Зеленскому, который находится в США, оперативно доложили об обстреле.

Шефир является продюсером "Студии "Квартал 95", которая снимала телесериал "Слуга народа".

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