Зеленскому доложили о стрельбе в авто Шефира

Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому, который находится в США, оперативно доложили об обстреле автомобиля его первого помощника Сергея Шефира.

Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США.

Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию.

Публичная реакция президента на событие также скоро будет.

По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнитель покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания.

А также, что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - заявил пресс-секретарь президента.