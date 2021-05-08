"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко

"Есть что сказать", - говорит Антоненко.

У участника российско-украинской войны, музыкант Андрей Антоненко, который 504 дня просидел в следственном изоляторе, есть что сказать президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал в интервью блогеру Сергею Иванову.

На предложение ведущего что-то сказать Зеленскому при встрече, Антоненко ответил:

"Вот когда встречусь, тогда скажу. Есть что сказать, но пусть это будет между нами.

Я просто не хочу, чтобы этим потом спекулировать. Затянули президента на тот злосчастный брифинг и теперь ему отмываться от этого очень трудно. Фактически невозможно.

Я при встрече лучше, тет-а-тет. Эти вопросы не для посторонних ушей"

Антоненко назвал изолятор "моральный застенком".

"Камера - это помещение на три шага вперед и два шага в сторону. Нары уже обычной кровати, меньше метра наверное. Стоит кушетка, как в старых медкабинетах. За две недели начинает вылетать позвоночник и шея.

Окна не открываются, замазаны. Ты не видишь, что находится на улице. Падает зрение. Освещение не дневное, как в поездах, когда включают ночники", - рассказал музыкант. Поэтому одел очки.

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Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Его арестовали в позапрошлом году в декабре. Выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Тогда президент Владимир Зеленский на брифинге в МВД заявлял: "Возможные убийцы сегодня задержаны. Многие ответы, слава Богу, мы сегодня получили". На брифинге делал заявления и министр внутренних дел Арсен Аваков.